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Şehri hortum vurdu: Evler ve ahırların çatısı uçtu

Kars'ta meydana gelen hortum bazı ev, ahır ve samanlıkların duvar ile çatılarına zarar verdi.

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Şehri hortum vurdu: Evler ve ahırların çatısı uçtu

Kars’ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak öğle saatlerinde yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

Merkeze bağlı Ölçülü köyünde rüzgar hortuma dönüştü. Kısa süre içinde köyde etkili olan hortum nedeniyle 3 ev, 2 ahır ve cami lojmanının çatı ve duvarlarında hasar oluştu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği köyde, hasar tespit çalışması yapılıyor. (AA)

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AFAD cami Kars
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