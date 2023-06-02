Semt pazarında yasaklı cinsel ilaç tezgahı
Aydın'ın turistik ilçesi Didim'in Akbük mahallesindeki semt pazarında cinsel gücü arttırıcı ilaçlar satan tezgaha baskın yapan jandarma 1473 ürün ele geçirdi.
Didim'in Akbük Mahallesi semt pazarında yasaklı madde bulunduran ilaçları satan tezgaha baskın yapıldı. Salı pazarında yasaklı ilaç satıldığı ihbarını alan Jandarma ekiplerinin operasyonunda özellikle cinsel gücü arttırdığı belirtilen hap, krem ve spreyler ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ismi açıklanmayan şahsın tezgahında 1473 yasaklı madde içeren ürün ele geçirildiğini ve olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini açıkladı.