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Semt pazarında yasaklı cinsel ilaç tezgahı

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'in Akbük mahallesindeki semt pazarında cinsel gücü arttırıcı ilaçlar satan tezgaha baskın yapan jandarma 1473 ürün ele geçirdi.

Latif SANSÜR
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Semt pazarında yasaklı cinsel ilaç tezgahı

Didim'in Akbük Mahallesi semt pazarında yasaklı madde bulunduran ilaçları satan tezgaha baskın yapıldı. Salı pazarında yasaklı ilaç satıldığı ihbarını alan Jandarma ekiplerinin operasyonunda özellikle cinsel gücü arttırdığı belirtilen hap, krem ve spreyler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ismi açıklanmayan şahsın tezgahında 1473 yasaklı madde içeren ürün ele geçirildiğini ve olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini  açıkladı.

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