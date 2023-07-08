Serinlemek için çaya giren Fatmanur kayboldu
Batman'da serinlemek için çaya giren Fatmanur Zehra (13) akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler, Fatmanur'un bulunması için çalışma başlattı.
Batman’a bağlı Doluca köyünün Şerbetli mezrasında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ailesiyle Batman Çayı’nın yanına pikniğe gelen Fatmanur Zehra, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Fatmanur, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatmanur’un bulunması için başlatılan çalışma sürüyor. (DHA)