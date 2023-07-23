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Serinlemek istedi, canından oldu

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gittiği Demirtaş Barajı'nda suya girdikten sonra gözden kaybolan Hüseyin Tonkaz (21), dalgıç polislerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından 10 metre açıkta ölü bulundu.

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Serinlemek istedi, canından oldu

Osmangazi ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapmak için Demirtaş Barajı kıyısına giden Hüseyin Tonkaz, bir süre sonra sıcak havadan bunalarak suya girdi.

Tonkaz’ın baraj sularında kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

CESEDİ ÇIKARILDI

Olay yerine gelen dalgıç polisler 1 saatlik çalışmanın ardından yaklaşık 10 metre açıkta ve 3 metre derinlikte Hüseyin Tonkaz’ın cansız bedenine ulaştı. Tonkaz’ın sudan çıkarılan cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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