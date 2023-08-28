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Serinlemek istedi, hayatından oldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 17 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğuldu.

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Serinlemek istedi, hayatından oldu

Doğanay Mahallesi’nde serinlemek için Kızılırmak’a giren Ebubekir T’nin bir süre sonra akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Su altı arama ve kurtarma görevlisi tarafından nehirden çıkarılan Ebubekir T, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Ebubekir T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

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