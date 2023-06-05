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Servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Gülnar ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 12 işçi yaralandı.

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Servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

M.G. idaresindeki 31 HO 1231 plakalı midibüs, Sipahili Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bariyeri aşıp yol kenarına devrilen servis aracındaki 12 işçi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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