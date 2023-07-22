Sevim’in cesedi ormanda bulunmuştu! Eşi için istenen ceza belli oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan Sevim ç.'nin sanık kocası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sevim Ç’nin 2022’de ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin iddianame hazırlandı.

Sanık ve tanık ifadelerine yer verilen iddianamede, sanık Ö.Ç’nin 23 Ağustos 2022’de polise eşiyle ilgili kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.

DELİLLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Adli Tıp Kurumu raporlarına da yer verilen iddianamede, bulunduğunda vücut bütünlüğünün bozulduğu görülen Sevim Ç’nin kesici delici aletle öldürüldüğüne dair delillerinin olduğu ifade edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ö.Ç, olaydan önce eşinin babasından miras bir yer sattığını ve parasıyla ev almak için satıcıyla kendisinin 80 bin lira cayma bedelli sözleşme imzaladığını belirtti.

Aracı kişinin eşini arayıp ev için kendisinin imza attığını söylediğinde, eşinin “Benim haberim yok.” demesiyle tartışmaya başladıklarını iddia eden Ö.Ç, şu ifadeleri kullandı:

*Arbede sırasında eşimi ittirdiğimde merdivendeki iki korkuluk arasından düştü. Baktığımda kan akıyordu. Bıçak sağ göğsüne saplanmıştı. Eşimde hiç ses ve hareket yoktu, baygın haldeydi.

*Eşimi brandaya sardım ve apartmanın altında bize ait balkonun altına doğru ittirdim. Gece de sanayide plakasız bir kamyonetin anahtarı üzerindeydi. Onu alıp eve gittim.

KAMYONA KOYUP ATMIŞ

*Kamyonetin kasasına koyarak gece ormanlık alana bıraktım. Üstünü de oradaki çalılarla örttüm. Bıçakla brandayı bölgedeki kanala attım. Kamyoneti aldığım yere koydum.

*Ertesi gün evden dolmuşla bölgeye yakın bir yerde indim ve ormanlık alanda eşimi arayarak buldum. Yaşıyor mu diye baktım ve yaşamıyordu. Ailemden kimse bu olayı bilmiyor. Suçumu kabul ediyorum.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianame, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek sanık hakkında “eşi kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

OLAY

Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda 24 Ekim 2022’de bulunan kadın cesedi, kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırılmışmış, cesedin Sevim Ç’ye ait olduğu belirlenmişti.

Eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunan Ö.Ç, 15 Kasım 2022’de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. (AA)

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