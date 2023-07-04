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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Bolu'da motor bölümünden tutuşan otomobil, seyir halindeyken alev alev yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Gölyüzü Mahallesi Sevil Sokak’ta Erkan Yılmaz (44) idaresindeki 14 DV 957 plakalı otomobil, sokak üzerinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Aracın yandığını fark eden sürücü, dışarı çıktı. Alev alev yanan otomobili gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında yaralanma olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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