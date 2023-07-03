Sığınağa bıraktığı kaynak makinesi, 5 dakika sonra çalındı

Manisa'da demir doğrama ustası Cezmi Ergüden'in bina sığınağına bıraktığı kaynak makinesi, 5 dakika sonra çalındı. Ergüden, daha önce de aynı yerden elektrikli motosikletinin çalındığını söyledi.

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Cezmi Ergüden, kaynak makinesini Yeni Mahalle 4753 Sokak’ta oturduğu apartmanın sığınağına bıraktı.

Bir süre evinde dinlenip, dışarı çıkan Ergüden, kaynak makinesini yerinde bulamadı. Binanın güvenlik kameralarını inceleyen Ergüden, makinenin bıraktıktan 5 dakika sonra çalındığı gördü.

Ergüden, daha sonra polise ihbarda bulundu. 11 ay önce de aynı yerden elektrikli motosikletinin de çalındığını söyleyen Cezmi Ergüden, “Güvenlik kamerası olmasına rağmen, elektrikli motosikletimin ardından bu kez de kaynak makinem çalındı. Hırsızlık eve girmemden 5 dakika sonra gerçekleşiyor. Kaynak makinesini, içeriye girerken zorlandığımız sığınaktan 2 dakika içinde çalmış. Bir an önce şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını istiyorum” dedi. (DHA)

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