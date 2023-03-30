Siirt’te 15 günlük yasak kararı

Siirt Valiliği, kent genelinde her türlü toplantı, yürüyüş, protesto ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerle, bu eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla gelen kişi ile araçların il sınırlarına girişinin 31 Marttan itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

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Siirt Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye ve Irakta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar ve Türkiye’de son zamanlarda meydana gelen terör eylemlerinin göz önünde bulundurulduğu belirtilerek, kent genelinde her türlü toplantı, yürüyüş, protesto ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler ile bu eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla gelen kişi ile araçların il sınırlarına girişinin 31 Marttan itibaren 15 gün süreyle yasaklandığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

TERÖR VURGUSU

*Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye ve Irakta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar ve ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör eylemleri göz önünde bulundurularak terör örgütleri elemanlarınca veya sempatizanlarınca şiddet içerikli eylemler, protesto eylemleri, korsan gösteriler yapılabileceği değerlendirilerek; milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi,

*Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla;

Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumlarının gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere; her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi,

*Miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri – balon uçurtmak, drone, paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere;

*El ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ayrıca kanunsuz bir şekilde yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliğe katılmak üzere toplu veya münferit bir şekilde ilimize gelecek olan araç ve şahısların il sınırlarına girişlerinin; kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini,

*Kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dahil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17nci ve 19uncu Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 31/03/2023 günü saat 00.01’den 14/04/2023 günü saat 23.59’a kadar (15) gün süreyle yasaklanmıştır.

“KAYIT ALTINA ALINACAKTIR”

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

*Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17nci ile 28inci maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ile 66ncı maddeleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır.

*Ayrıca, gerçekleştirilmesi muhtemel izinli ve izinsiz her türlü toplantı ve etkinliğin 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 11inci maddesi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16ncı maddesi gereği, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11inci maddesinin (c) bendinde belirtilen huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesini ve teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve video kayıt makineleri gibi araçlarla kayıt altına alınacaktır. (DHA)