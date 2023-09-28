Siirt’te kaybolan kişinin cansız bedeni, 7 saat taşınarak ambulansa getirildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde, balık avına çıkan Aslan Kayır (44), düştüğü çayda boğularak hayatını kaybetti. Kayır'ın cansız bedeni, bölgenin dağlık olması nedeniyle ekipler tarafından 7 saat taşınarak ambulansa getirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Siirt’in Şirvan ilçesi Daltepe köyü yakınında bulunan Beyaz Köprü Çayı’nda dün akşam saatlerinde bir kişi hayatını kaybetti. Tatil için İstanbul’dan gelen ve balık avına çıkan evli ve 4 çocuk babası Aslan Kayır, 3 arkadaşından ayrıldıktan sonra bulundukları noktaya geri dönmedi. Kendisini merak edip telefonla arayan arkadaşlarına cevap vermeyince, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve güvenlik korucuları sevk edildi. Siirt Üniversitesi Afet Koordinasyon birimi, İHH Arama Kurtarma ekibi ve Siirt Belediyesi itfaiyesinden oluşan 61 personelle yapılan arama kurtarma çalışmalarında, Kayır’ın cansız bedeni saat 10.00 sıralarında balık ağına dolanmış halde bulundu.

Kayır’ın cansız bedeni bölgenin dağlık olması nedeniyle ekipler tarafından 7 saat taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Kayır’ın cenazesi otopsi için Şirvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kayırın, İstanbul’da inşaatlarda boya ustası olarak çalıştığı öğrenildi. (DHA)