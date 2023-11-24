Silah imalathanesine baskın
Aydın’ın Nazilli ilçesinde silah imalatı yapılan bir eve yapılan baskında 24 tabanca ile 12 tüfek ele geçirildi.
Nazilli'de bir evde silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip sonrası baskın düzenledi.
E.Z. isimli şahsın imalathane olarak lullandığı ev ve eklentilerinde, farklı çaplarda 24 tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 7 kilo 500 gram barut ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirdi.
Yakalanarak gözaltına alınan E.Z. hakkında yasal işlemlere başlandı.