Şişli’de otomobil yayaların arasına daldı
Şişli’de otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra yayaların arasına girdi. Olayda 3 kişi hafif yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Mecidiyeköy'de 1 Mayıs akşam saatlerinde meydana geldi.
Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki iki ağaca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen insanların arasına girdi.
Şoku atlatan sürücü olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, hızla gelen otomobilin kaldırımdaki ağaçlar çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen insanlara çarptığı anlar görülüyor.
Kaldırımda yürüyen insanlar kendilerini korumak için sağa sola kaçarken, 1 kişi ise, havada takla attıktan sonra yere düşüyor. Daha sonra çevredekiler yaralıların yardımına koşuyor.(DHA)