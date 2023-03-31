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SİT alanını kepçeyle kazdılar

Bartın'ın Amasra ilçesinde 4 kişi, arkeolojik SİT alanında kepçeyle izinsiz kazı yaparken gözaltına alındı.

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SİT alanını kepçeyle kazdılar

Bartın’ın Amasra ilçesinde arkeolojik SİT alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Roma döneminde inşa edilen Bedesten mevkiindeki birinci derece arkeolojik SİT alanında yapılan izinsiz kazıyı fark eden ekipler, Kum Mahallesi Dereyanı Sokak mevkiinde yolun bir bölümünün kepçeyle kazıldığını tespit etti.

Olayla ilgili olarak R.K, S.Ç, R.D. ve İ.A. isimli 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edildiği ve daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi. (AA)

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