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Siverek’te gölete giren genç boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sıcak havadan bunalarak gölete giren Özkan Kantarmış (25), boğuldu.

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Siverek’te gölete giren genç boğuldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapan Özkan Kantarmış, sıcak havadan bunalarak gölete girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Kantarmış, gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren aramaları sonucu Kantarmışın cansız bedeni göletten çıkarıldı.

Olay yerinde bekleyen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Kantarmış’ın cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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