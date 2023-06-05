Sokak köpeğine kemerli işkence

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir erkek, kemerini çıkararak sokak köpeğine eziyet etmeye başladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kimliği belirlenen A.K. gözaltına aldı.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kapalı pazar alanı olduğu belirtilen yerde bir kişinin sokak köpeklerine eziyet ettiği ihbarları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

Sosyal medya platformlarında da yayınlanan görüntülerdeki şahıs, olay yerine ulaşan ekiplerce kısa sürede yakalandı. Görüntülerde bu kişinin belinden çıkarttığı kemerle köpeğe defalarca vurduğu görüldü.

UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Köpeğe eziyet ettiği çin gözaltına alınan kişinin A.K. olduğu anlaşıldı. A.K. hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatılırken, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtildi.

A.K.’nin uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, hırsızlık gibi birçok suçtan kaydının olduğu da öğrenildi.

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