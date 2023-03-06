Sol Parti ve STK’lardan ortak ‘deprem’ açıklaması

Artvin Hopa'da Eğitim-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Halkevleri ve SOL Parti; Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgimi açıklama yaptı.

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Hopa'da Eğitim-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Halkevleri ve SOL Parti; “Deprem değil rant öldürür, dayanışma yaşatır” pankartıyla yürüdü. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapıldı.

“SORUMLU AKP-MHP İKTİDARIDIR”

SOL Parti il yöneticisi Ezgi Eriman, şu açıklamayı yaptı:

*Ülkemizi derinden sarsan deprem faciasının üzerinden tam bir ay geçti. Resmi rakamlarla 49 bini aşkın yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 100 bini aşkın yurttaşımızın yaralandığı felaketin yaralarını saracak noktadan henüz çok uzağız.

*Geçen bir ayın ardından hala birçok noktada devletin yardımları ya yok ya da eksik. Olan yerlerde ise uzun süre devletin eksikliğinde, halkın seferberliği ile kurulabilen faaliyetler, devletin organizasyonsuzluğu sebebiyle yeterli etkiye ulaşamıyor.

*Ülkenin mevcut deprem protokolleri siyasal hesaplarla iptal edilmiş, afetler için görevli kurumlar olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı AFAD ve Kızılay liyakatsiz kadrolara teslim edilmiş, tarikatlar kurumları sarmış, halkın kaynakları çarçur edilmiş, neticede afet sonrası planlama ve kurtarma konusunda devlet felç edilmiştir.

*Tek adam rejiminin, bu büyüklükte bir insanlık krizinde devleti organize edemediği, geçmiş örneklerde de görüldüğü gibi yeniden ortaya çıkmıştır. Sorumlusu AKP-MHP iktidarıdır!

“TEK ADAM REJİMİ KOLONLARIYLA BİRLİKTE ÇÖKTÜ”

*Özelleştirme ve kamusal hizmetlerin ticarileşmesiyle kurdukları rant düzeni ülkeyi bir mezarlığa çevirdi. Deprem sonrasında hayat kurtaracak AFAD'ları günlerce ortalıkta görünmedi.

*Kızılay can pazarında çadır satmakla meşgul oldu. Diyanet'i evlatlıkla evlenilebilir fetvaları verip tarikatları çocukların peşine düştü. Tek adam rejimi taşıyıcı tüm kolonlarıyla birlikte çöktü.

*Toplumun her kesimi ise birleşerek bu yıkıntının içinde büyük bir dayanışma örgütlemeyi başardı.

*İktidarın etnik ve mezhepsel ayrımlarla birbirine düşman etmeye çalıştığı insanların büyük dayanışma seferberliğine Yunanistan'dan İsrail'e, Ermenistan'dan Irak'a kadar her ülkeden insanlar yürekten katıldı. Büyük insanlık ve dayanışma kazandı. (ANKA)