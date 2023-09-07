Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, terör örgütlerine karşı kesintisiz ve kararlı mücadelenin devam ettiğini söyledi.

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 38 bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Aktürk, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185’e ulaşmıştır” dedi.

Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 kişinin yakalandığını, bu şahıslardan 31’inin FETÖ mensubu olmak üzere 34’ünün terör örgütü üyesi olduğunu bildirdi.

Aktürk, Suriyeli sığınmacıların emniyetli şekilde yurtlarına geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, teröristlerce gerçekleştirilen saldırılara da misliyle karşılık verildiğini söyledi.

Aktürk, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin devamı için Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temasların sürdürüldüğünü hatırlattı.

Aktürk, Suriye’nin Deyrizor kentinde Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalara ilişkin, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK/YPG’ye yardım ve destek verilmesinin yanlış olduğunu değerlendirdi.

Aktürk, Kerkük’te yaşanan olaylarla ilişkin de Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmasının önem arz ettiğini aktardı.