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Bahçesini sularken su kuyusuna düşen kadın öldü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti.

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Bahçesini sularken su kuyusuna düşen kadın öldü

Cide ilçesine bağlı Sakallı köyünde 65 yaşındaki Vezile Gün, bahçesini sulamak için kuyudan su almak istediği sırada dengesini kaybederek kuyuya düştü. Düştüğü kuyudan çıkamayan Gün, yaşamını yitirdi.

Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri Gün’ün cansız bedenini kuyudan çıkardı.

Gün’ün cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. (AA)

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