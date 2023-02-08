Balıklıgöl’ün suyu, deprem sonrası çamur rengine döndü

Şanlıurfa'nın simgesi olan, dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen tarihi Balıklıgöl de depremden etkilendi. Berrak ve mavi olan gölün suyu, depremin ardından çamur rengini aldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa’da kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl’deki Rızvaniye Camisi’ni minaresi ve revaklarında yıkılmalar oldu.

Balıklıgöl’ün temiz ve berrak suyu ise yaşanan deprem felaketinin ardından çamur rengine döndü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl’deki bu değişimi görenler, tedirgin oldu. Gölde balıkların yüzeye çıkmadığı görüldü. (DHA)

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