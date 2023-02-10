Banka kredisiyle aldığı ev, depremde çöktü: ‘Ev bize nasip olmadı’

Depreme Malatya'da oturdukları apartmanın 4'üncü katında uykuda yakalanan ve son anda sağ kurtulan Fatma, eşi Abdurrahman Milisoğlu, 5 çocuğu ve 2 torunu ile Van'ın Erciş ilçesine gelerek Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleşti. Deprem sırasında yaşadıklarını anlatan Fatma Milisoğlu,"Evi 3,5 yıl önce bankadan kredi çekerek almıştık. Eşim ve çocuklarımla son anda kurtulduk" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem, tüm Türkiye’yi yasa boğarken, depremzedeler için ülkenin dört bir yanında yardım seferberliği başlatıldı.

Depreme Malatya’nın İstasyon Mahallesi’nde yaşadıkları, 5 katlı apartmanın 4’üncü katında uykudayken yakalanan Fatma Milisoğlu, eşi Abdurrahman Milisoğlu, 5 çocuğu ve 2 torunu ile son anda sağ kurtuldu.

Depremden dolayı Van’ın birçok otelinde kapılar, depremzedelere açılırken, Milisoğlu ailesi de Van’ın Erciş ilçesine gelerek KYK yurduna yerleştirildi.

Yaşadıklarını anlatan Fatma Milisoğlu, “Depremde yakınlarımı kaybettim. Deprem olduğunda hepimiz uyuyorduk. Sarsıntı çok şiddetliydi. Çocuklarım ve 2 torunumu alarak dışarı kaçtık. Evimizi 3,5 yıl önce bankadan çektiğimiz kredi ile almıştık. Son taksitini ödemiştik, deprem oldu. Ev bize nasip olmadı. Yine de Allaha şükürler olsun ki eşim ve çocuklarımla sağ salim kurtulduk. Deprem sonrası devletimiz bize çadır ayarladı. Daha sonra bizi Erciş Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirdiler. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu. (DHA)