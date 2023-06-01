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Beyoğlu’nda yangın paniği

Beyoğlu'nda alev alev yanan 2 katlı metruk bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Yayınlanma: 15:36 - 01 Haziran 2023 Güncellenme:
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Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Nefti Sokakta bulunan 2 katlı metruk binada saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan binaya müdahale ederek 15 dakikada söndürdü.

Yangının çıktığı binada kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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