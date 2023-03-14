Bolu’da silahlı kavga: 2 yaralı
Bolu'da, N.H. tartıştığı motosiklet bayisi sahibi Kaan Efe ile araya giren Volkan Otluyu tabanca ile bacaklarından vurarak yaraladı.
Olay, dün gece saatlerinde Aktaş Mahallesi Akıncı Sokakta bir motosiklet bayisinde meydana geldi. N.H. ile aralarında husumet bulunan iş yeri sahibi Kaan Efe tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine N.H., tabanca ile Kaan Efe’nin bacaklarına doğru 6-7 el ateş açtı. N.H., kavgayı ayırmaya çalışan Volkan Otlu’yu da bacaklarından vurdu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Kaan Efe ve Volkan Otlu çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan N.H. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)