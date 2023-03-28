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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Togo bayraklı gemi, römorkör eşliğinde götürüldüğü Karanlık Liman bölgesinde demir attı.

Yayınlanma: 09:19 - 28 Mart 2023 Güncellenme:
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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi kurtarıldı

İskenderun’dan Romanya’ya giden 81 metre uzunluğundaki Togo bayraklı ‘Rayan’ isimli kuru yük gemisi, dün saat 16.00 sıralarında Çanakkale Boğazı girişinde makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-3’ römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülen gemi demir attı. (DHA)

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