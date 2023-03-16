Depremzede çiftin sığındığı iş yerini su bastı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde deprem felaketinde evleri hasar alınca iş yerine sığınan çift, bu kez su baskınına maruz kaldı. Suyla dolan iş yeri hasar alırken, fenalaşan hamile eş ise hastaneye kaldırıldı.
Reklam ve tabela işi yapan M.E.T., deprem felaketinde evleri hasar alınca hamile eşi F.T. ile Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı’ndaki iş yerine yerleşti.
Kentte etkili olan sağanağın ardından iş yerinin bulunduğu bodrum kat, su ile doldu. Su baskınında hamile F.T., fenalaşırken, durum ekiplere bildirildi.
F.T. hastaneye kaldırıldı, hasar oluşan iş yerinde ise su tahliyesi yapıldı. (DHA)