Devrilen TIR’ın çok sayıda araca çarptığı anlar kamerada
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde TIR'ın devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.
İstanbul’dan Tokat istikametine giden Şaban Yıldırım (54) yönetimindeki 60 PB 540 plakalı TIR, Gümüşhacıköy Sanayi Kavşağı mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi.
Sürüklenen TIR, Gümüşhacıköy Küçük Sanayi Sitesi’nde park halindeki 4 otomobil, 1 traktör ve 2 römorka da çaparak hasar verdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada TIR sürücüsü ve yanında bulunan oğlu Onur Yıldırım (27) yaralandı. Yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, bölgedeki caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)