Esenler’de boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi yakalandı
İstanbul Esenler'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, S.S. dün Turgut Reis Mahallesi 514 Sokak’ta, boşanma aşamasındaki eşi C.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. eşini silahla ateş ederek ağır yaraladı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan C.S, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İpekyolu Caddesi’nde kaçtığı araçta gözaltına alınan S.S’nin olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Şüphelinin, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (AA)