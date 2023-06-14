Heyelanda toprak altında kalan çift, üzüm bağından dönüyormuş
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, kara yolunda meydana gelen heyelanda toprak altında kalan otomobilde hayatını kaybeden Nevzat Emer (64), memleketi Denizli'de toprağa verildi. Emer'in yaralanan eşi Züliye Emer tedavisinin ardından taburcu edilirken, çiftin Dinar ilçesindeki üzüm bağından dönerken olayın meydana geldiği belirtildi.
Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında yüksek kesimden kopan tonlarca ağırlığındaki toprak yığını kara yoluna aktı. Bu sırada yolda seyir halindeki iki araçta bulunan 4 kişi toprak altında kaldı. Kara yolu ulaşıma kapandı.
Bölgede devriye görevinde olan jandarma ekibinin müdahalesiyle A.B. (63) ile M.A.S. (52) bulundukları araçtan yara almadan çıkarıldı. Diğer aracın yeri de tespit edildi. Ekiplerin aracın tavanını açarak içerisinden çıkardığı sürücü Nevzat Emer’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yanındaki eşi Züliye Emer (62) ise yaralı kurtarıldı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Züliye Emer, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.
Nevzat Emer’in cenazesi, işlemlerinin ardından Denizliye getirildi. Emer için Gümüşler Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Nevzat Emerin yakınları, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Nevzat Emerin cenazesi, toprağa verildi.
Nevzat ve Züliye Emer çiftinin Dinar ilçesindeki üzüm bağından dönerken olayın meydana geldiği öğrenildi. (DHA)