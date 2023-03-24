İstanbul’da 4 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki 3 binanın çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangın sonrası 4 binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yangın, saat 00.30 sıralarında 100. Yıl Mahallesi 2216 sokakta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede diğer binaların çatısına sıçradı.

Alevleri gören mahalle sakinlerini önce binada yaşayan komşularına ardından itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çatıdan yükselen alevleri gören bina sakinleri hemen aşağı indi. İtfaiye ekipleri yanan binanın çatısı ile diğer binalara sıçrayan alevlere müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan bina ile alevlerin sıçradığı 3 binadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binaların çatılarında maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)