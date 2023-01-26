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Lüks villalara giren hırsızlar, geceyi geçirip yemek yemişler: 5 gözaltı

Diyarbakır'da lüks villalara girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 1'i kadın, 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için lüks araç kiraladıkları, ev sahiplerinin olmadığı villalarda geceyi geçirip, marketten aldıkları ürünleri tükettikleri ortaya çıktı.

Yayınlanma: 09:13 - 26 Ocak 2023 Güncellenme:
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Lüks villalara giren hırsızlar, geceyi geçirip yemek yemişler: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks villalarda yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Bu villalardan parmak izi ve delil toplayan polis, ev sahiplerine ait olmayan poşetlerde alışveriş barkodları tespit etti.

Daha sonra alışverişin yapıldığı yerlere gidip, güvenlik görüntülerini izleyen polis, 1’i kadın, 5 şüpheliyi belirledi.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin dikkat çekmemek için lüks araç kiraladıkları, ev sahiplerinin olmadığı villalarda geceyi geçirip, marketten aldıkları ürünleri tükettikleri ortaya çıktı.

Harekete geçen polis, ‘Barkod’ adı verilen operasyonla D.F., S.F., A.T., D.K. ve S.T.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldığı eşyalar da ev sahiplerine teslim edildi. (DHA)

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