Mersin’de İŞID’e finansman sağlayan 2 örgüt mensubu yakalandı

Mersin’de silahlı terör örgütü İŞID’in kasası olarak görev yaptığı belirlenen 2 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlıların örgüt elemanlarına para transferinde görev üstlendikleri saptandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen şafak operasyonunda İŞID'in kasası olduğu saptanan 2 kişi yakalandı. Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda doküman bulunan zanlıların örgüt elemanlarına finansman görevi yaptıkları belirlendi.

Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İŞID terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Uzun süre yapılan teknik takip sonucunda terör örgütü ile iltisakı bulunan ve çatışma bölgesinde de bir süre görev üstlenip şu anda ise üyelerine para transfer eden O.A.S.A. ile M.A.S.A. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, İŞID'in kasası olarak görev yapan 2 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılarla ilgili işlemler devam ediyor.