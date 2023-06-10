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Osmaniye’de otoyolda kaza: 2 ölü, 8 yaralı 

Osmaniye'de otoyolda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 13:03 - 10 Haziran 2023 Güncellenme:
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Osmaniye’de E-90 otoyolu Toprakkale gişeleri yakınlarında dün gece aynı yöne giden iki otomobilin çarpışıp şarampole düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, Osmaniye ve Ceyhan’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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