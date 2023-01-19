Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, kaçarken araçlara çarptı: 4 yaralı

Başakşehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Bahaa Almassri, polisin takibinden kaçarken kullandığı otomobille araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, sürücü Bahaa Almassri kullanılamaz hale gelen kiralık otomobilde cüzdanını ve telefonunu bırakarak kaçtı.

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Polisin takibi ile başlayıp kaza ile sonuçlanan olay, saat 17.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Filistin uyruklu Bahaa Almassri, kiraladığı 34 CNT 848 plakalı otomobille ilerlerken polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ekiplerin takip ettiği otomobil, seyir halinde ilerleyen 2 otomobile çarptı. Otomobillerden biri çarpmanın şiddeti ile yoldan çıktı. Arkasına bile bakmadan kaçmayı sürdüren Almassri, otoyola girdi ve burada 2 otomobile daha çarptı.

Bahaa Almassri’nin kullandığı otomobil, son olarak bariyerlere çarparak kullanılamaz hale geldi. Bahaa Almassri, otomobili hareket ettiremeyince koltuktaki telefon ve cüzdanını da almadan koşarak ayrıldı. Peşinden gelen polis ekipleri, çevrede kaçan şüpheliyi arama çalışması yürütürken, destek ekip ile yaralılar için sağlık ekibi istedi.

4 YARALI

Kazada yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Hasar gören araçlar çekici ile kaldırıldı. Şüphelinin kullandığı otomobilin kiralandığı firma yetkilisinin, otomobilde unutulan kimlikten sürücüyü doğruladıkları ve bu doğrultuda polisin çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Bahaa Almassri’nin otomobiliyle çarptığı, otomobilin sürücüsü Eyüp Can Dibek, “Yukarıdan siyah bir araç geldi. Öndeki arabaya vurdu, ön tarafa doğru uçurdu. Sonra bana vurdu yan taraftan, aşağı gitti. Aşağıda yakaladılar arabayı. Şoför kaçtı mı bilmiyorum. Yaralıları hastaneye kaldırdılar, 4 yaralı var” dedi. (DHA)