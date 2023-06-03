Şişli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
İstanbul Şişli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrası otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
Şişli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Olay, saat 07.50’de D-100 Karayolu Esentepe Mevkii’nde meydana geldi.
Kullandığı otomobille Mecidiyeköy yönüne ilerleyen sürücü, motor kısmından duman çıktığını fark etti. Otomobili durdurmaya çalışan sürücü, frenin tutmaması üzerine diğer araçların zarar görmemesi için direksiyonu sağa kırarak emniyet şeridine yöneldi. Otomobil emniyet şeridinde kendiliğinden dururken, sürücü kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede emniyet tedbiri alan trafik polisi, araç geçişlerini de tek şeritten sağladı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın sırasında otomobilde küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangının söndürülmesi sırasında gözyaşlarını tutamayan sürücü, bir süre yerde oturarak küle dönen otomobilini izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)