Van’da 83 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van'da dün sabah başlayan gece saatlerine kadar da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle merkez Edremit ilçesinde yolda kalan bazı kişilere polis ekipleri yardım etti.

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Meteorolojinin uyarısının ardından Van’da dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, gece saatlerine kadar aralıksız devam etti. Merkezdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı.

Kar yağışı ile Başkale, Bahçesaray, Edremit, Çatak, İpekyolu, Muradiye, Tuşba, Özalp ve Saray ilçelerine bağlı 55 mahalle ve 28 mezra yolu olma üzere 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri gece boyu kapanan yolları açmak için çalışma yaptı.

Sabah saatlerinde ise Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekipler, şehir merkezindeki yolları ve kaldırımları iş makinalarıyla temizlemeye başladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.

TRAFİK EKİPLERİ YOLDA KALANLARA YARDIM ETTİ

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda kalan onlarca sürücünün yardımına polis ekipleri koştu. Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri merkez Edremit ilçesinde yolda kalan kişilerin araçlarını iterek destek oldu.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Van Emniyet Müdürlüğü, “Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından etkilenen sürücülerimizin yardımına Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelimiz koştu. Edremit ilçesinde yolda kalan vatandaşlarımıza trafik ekiplerimiz yardım etti. Karlı yollarda, çetin şartlarda polis daima yanında” paylaşımında bulundu.

AĞAÇLARIN DALLARI KIRILDI

Van’da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez İpekyolu ilçesinde parktaki bazı ağaçlar zarar gördü. Karın ağırlığına dayanamayan bazı çam ağaçlarının dalları kırılırken, bir ağaç da devrildi. (DHA)