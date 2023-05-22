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Su alan tekne karaya oturdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde koyda demirli bulanan tur teknesi su alarak battı. Deniz kirliliği yaşanmaması için önlem alındı.

Yaşar ANTER
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Su alan tekne karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Plajı koyunda demirleyen 12 metre uzunluğundaki ahşap tur teknesi bu sabaha karşı su alarak battı.

Bodrum Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri konu ile ilgili soruşturma başlattı. Tekneden akaryakıt sızıntısına önlem olarak etrafında önlem alındı.

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Teknenin battığı anda içerisinde personel bulunmadığı belirtildi. Teknenin kurtarılması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

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