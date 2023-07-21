Sultangazi’de mevlit yemeğinden çok sayıda kişi zehirlendi
İstanbul Sultangazi'de mevlitte dağıtılan yemekten dolayı aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi zehirlendi.
İstanbul Sultangazi 50’nci Yıl Mahallesi’nde dağıtılan mevlit yemeğinden dolayı aralarında çok çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi zehirlendi.
Mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen vatandaşların büyük bölümü tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Zehirlenme vakalarının büyük bölümü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne müracaat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)