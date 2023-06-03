Taksici, ‘telefon numarası vermeme’ tartışmasında cinayet işlemiş

Samsun'da, taksici Ceyhun Demir (42) ile Emin Kanbay (25) arasında, 'telefon numarası vermeme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, bıçakla yaralanan Kanbay öldü, sopa darbesi alan taksici Demir, tedavisinin ardından tutuklandı.

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Dün Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde, iddiaya göre taksici Ceyhun Demir, Emin Kanbay’ın kendisinden istediği, başka birine ait olan telefon numarasını vermemesi üzerine, ikili tartıştı ve birbirine küfretti. Tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Ceyhun Demir taksiden aldığı meyve bıçağıyla, Emin Kanbay’ı göğsünden bıçakladı. Kanbay ise sopayla Demir’in kafasına vurdu. Birbirine saldıran ikili ve kavgaya karışan Kanbay’ın kardeşi Y.Ö.K. (15) yaralandı.

İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ceyhun Demir, Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne; Y.Ö.K. ise başka hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Demir ve Y.Ö.K., hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün ise adliyeye sevk edildi. Ceyhun Demir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö.K., adli kontrol talebiyle sevk edildiği mahkemede serbest bırakıldı.

Öte yandan, Emin Kanbay ise kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kanbay, bugün Canik ilçesi Teknepınar Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)