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Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazıyı hafif sıyrıklarla atlatan 14 kişi, devrilen minibüsten kendi imkanları ile çıktı.  

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Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Tokat-Turhal karayolunda tarım işçilerini taşıyan Kadir Uymaz (59) idaresindeki 60 HP 807 plakalı midibüs, Kat Beldesi Kavşağı’nda kontrolden çıkarak yan devrildi.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDULAR

Midibüste bulunan 14 kişi yan devrilen araçtan kendi imkanları ile kurtuldu. Kazada yaralanan olmadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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