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Tarlada çalışan kadın feci şekilde can verdi

Bursa'da yıldırım isabet eden tarladaki işçilerden biri hayatını kaybetti.

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Tarlada çalışan kadın feci şekilde can verdi

Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi’nde yağışın etkili olduğu sırada tarım işçisi kadınların maydanoz kestiği tarlaya yıldırım düştü.

Yıldırım isabet eden Nerguze Kartal’ın (63) arkadaşları, durumu 112 Acil Servis Komuta Merkezi’ne bildirdi.

ÇAMUR ULAŞIMA ENGEL OLDU

Polis ve sağlık ekipleri, çevredeki yolların bazı bölümlerinin yoğun yağıştan çamurla kaplanması nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Kartal’ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (AA)

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