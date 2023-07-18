Tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile öldürdü

Muğla’nın Milas ilçesinde Hüseyin K., tartıştığı Yunus Bozkurt'u av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı kırsal Baharlı Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin K. ile Yunus Bozkurt bir süre önce bilinmeyen bir nedenle kahvehanede oyun oynarken tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce, araya girenler ayırdı.

Olaydan 4- 5 gün sonra köy meydanında karşılaşan iki arkadaş yine tartışmaya başladı. Tartışma bir kez daha tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Hüseyin K. aracından aldığı av tüfeği ile Bozkurt’a peş peşe ateş edip, ardından olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Bozkurt, köylülerin çağırdığı ambulansla Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bozkurt yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bozkurt'un cenazesi otopsi için Muğla Adli tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayın ardından kaçan Hüseyin K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

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