Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu
Tokat'ın Niksar ilçesinde H.Ş.Ç. aralarında sorun bulunan babasını yaşanan tartışma sonrası av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan baba Z.N.Ç. hastaneye kaldırılırken H.Ş.Ç. gözaltına alındı.
Şair Emrah Mahallesi’nde ikamet eden H.Ş.Ç. (30) aralarında ailevi sorunlar bulunan babası Z.N.Ç. (55) ile tartışarak dışarı çıkmasını istedi.
H.Ş.Ç, dışarı çıkan babasına av tüfeği ile ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden ve ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Z.N.Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan H.Ş.Ç. ise Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.