Tartıştığı eşini öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde Mehmet Ekinci, tartıştığı eşi Emine Ekinci’yi tabancayla vurarak öldürdü.

Ali Ekber ŞEN

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Olay dün saat 22.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi 1001 sokak 8 numaralı müstakil evde meydana geldi.

ÖNCE TARTIŞTI, SONRA KURSUN YAĞDIRDI

Mehmet Ekinci, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Emine Ekinci ile bir süre tartıştı.

Tartışmanın kavga dönüşmesi sırasında kendisini bir anda kaybeden Mehmet Ekinci, evde bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile eşinin üzerine kurşun yağdırdı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi ilk müdahalesini yaptığı Emine Ekinci'yi ağır yaralı durumda devlet hastanesine götürdü.

Ancak, göğüs bölgesine çok sayıda kurşun isabet eden genç kadın yaşamını yitirdi.

SUÇ ALETİ TABANCA İLE YAKALANDI

Mehmet Ekinci, evlerinin yakınında olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Ekinci, polise verdiği ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etti. Gözaltına alınan Mehmet Ekinci ile ilgili adli işlemler devam ediyor.