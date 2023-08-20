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Tartıştığı kardeşini öldürdü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi, fındık arazisinde tartıştığı kardeşini silahla öldürdü.

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Tartıştığı kardeşini öldürdü

Tepeköy’de Sezgin K. ile kardeşi Hasan K. (63) arasında, iddiaya göre fındık bahçesinden traktörle geçme meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sezgin K, kardeşini silahla vurdu ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hasan K, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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