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Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Suriyeli öldü

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Suriyeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Suriyeli öldü

Suriye uyruklu J.K, tartışma yaşadığı kişiden kaçarak Bağlarçeşme Mahallesi 1105. Sokak’taki apartmana girdi. Şüpheli, peşinden gittiği J.K’yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan J.K. kurtarılamadı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan zanlının kaçma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

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