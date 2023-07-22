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Tekirdağ’da kağıt fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir karton fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı. 

Yayınlanma: 09:54 - 22 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesinde faaliyet gösteren karton fabrikasında, hurda kağıtların depolandığı alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören  fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçe itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. (DHA)

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Tekirdağ yangın
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