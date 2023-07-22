Tekirdağ’da kağıt fabrikasında yangın
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir karton fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesinde faaliyet gösteren karton fabrikasında, hurda kağıtların depolandığı alanda gece saatlerinde yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçe itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. (DHA)