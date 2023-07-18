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Tekirdağ’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü.

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Tekirdağ’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorlu’nun Seymen Mahallesi Çukur Çengel mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları takip eden Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü belirtti. (AA)

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