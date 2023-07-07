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Tekirdağ’da ‘terör’ propagandasına 9 gözaltı

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ’da ‘terör’ propagandasına 9 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmada, terör propagandası yapan şüpheliler belirlendi.

Jandarmanın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda V.Ö., Y.E., G.D., M.Ç., İ.O., M.F.Ö., B.E., Y.D. ve D.D., yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

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