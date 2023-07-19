Teleferik faciası! Genç işçi feci şekilde can verdi
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle yaş çay taşıdığı sırada elektrik akımına kapılan Yıldıray Deniz (25), hayatını kaybetti.
Karadeniz’de ‘varangel’ olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle topladığı yaş çayı taşıyan Yıldıray Deniz, teleferikte meydana gelen arıza sonrası elektrik akımına kapıldı.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Çevredekilerin yardımıyla varangelden indirilen Deniz, Sürmene Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldıray Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)