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Teleferik faciası! Genç işçi feci şekilde can verdi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle yaş çay taşıdığı sırada elektrik akımına kapılan Yıldıray Deniz (25), hayatını kaybetti.

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Teleferik faciası! Genç işçi feci şekilde can verdi

Karadeniz’de ‘varangel’ olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle topladığı yaş çayı taşıyan Yıldıray Deniz, teleferikte meydana gelen arıza sonrası elektrik akımına kapıldı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çevredekilerin yardımıyla varangelden indirilen Deniz, Sürmene Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldıray Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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