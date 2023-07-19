TEM’de TIR kazası: 3 yaralı

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda dorsesinin dengesi bozulan bir TIR'ın yükü devrilerek aydınlatma direğinin karşı yöne devrilmesine sebep oldu. Yola saçılan taşlar sebebiyle 4 lastiği de patlayan bir otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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Kaza gece yarısı TEM Otoyolu’nun Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi geçişinde meydana geldi.

Ankara yönüne giden Yusuf Çelikkol idaresindeki kıyafet yüklü TIR, virajı döndüğü sırada yükünün dengesi bozuldu. Dorse içerisinde hareket eden koliler, TIR’ın sol tarafına doğru devrilerek yolun orta refüjü ve İstanbul yönüne döküldü.

Bu sırada TIR’dan dökülen yükün çarptığı bir aydınlatma direği de karşı şeride devrildi. Devrilen direk İstanbul istikametinin de 2 şeridini kapattı.

Bu sırada İstanbul yönüne giden Cihan Baykuş yönetimindeki otomobilin tüm lastikleri, devrilen elektrik direğinden yola saçılan toprak ve taş parçaları nedeniyle patladı. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cihan Baykuş ve araçtaki 2 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun iki yönünde de birer şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmaları ve TIR’dan dökülen kolilerin kaldırılmasına devam ediliyor. (DHA)

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